Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
14.11.2026 07:23:02
Anthropic Is Expected to List on Nov. 19. I'd Rather Own Amazon Stock Than the IPO.
Anthropic is expected to start trading on the Nasdaq under the ticker "ANT" on Thursday, Nov. 19. Its amended filing on Nov. 10 put the expected price of the 825 million shares between $70 and $78 each.
At the top of the range, the Claude maker could be worth up to around $1.4 trillion on a fully diluted basis. In May, it announced a funding round at a $965 billion valuation. And Bloomberg said on Nov. 12 that the offering had drawn about six times as many orders as there were shares available.
Amazon (NASDAQ:AMZN), meanwhile, trades near $267 as I write this, about 7% off its 52-week high. And with the stock at about 25 times its expected 2027 earnings, I think Amazon stock is a better way to get a piece of Anthropic's growth than the initial public offering (IPO) itself.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
13.11.26
|Amazon revives deal with troubled data centre venture backed by Rick Perry (Financial Times)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
11.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Amazon Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|241,70
|-0,08%
|Anthropic
|125,00
|-0,79%
|NOV Inc Registered Shs
|16,30
|1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.