Anthropic Is Expected to List on Nov. 19. I'd Rather Own Amazon Stock Than the IPO.

Anthropic is expected to start trading on the Nasdaq under the ticker "ANT" on Thursday, Nov. 19. Its amended filing on Nov. 10 put the expected price of the 825 million shares between $70 and $78 each.

At the top of the range, the Claude maker could be worth up to around $1.4 trillion on a fully diluted basis. In May, it announced a funding round at a $965 billion valuation. And Bloomberg said on Nov. 12 that the offering had drawn about six times as many orders as there were shares available.

Amazon (NASDAQ:AMZN), meanwhile, trades near $267 as I write this, about 7% off its 52-week high. And with the stock at about 25 times its expected 2027 earnings, I think Amazon stock is a better way to get a piece of Anthropic's growth than the initial public offering (IPO) itself.

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