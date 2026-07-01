Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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01.07.2026 13:50:26
Anthropic Is Going All In on Drug Discovery Just as Pharma Stops Talking About AI
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