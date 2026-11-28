The market has cooled on Anthropic (NASDAQ:ANT). The Claude maker's shares tumbled 6.5% on Nov. 24, and they’re 26.5% below the opening price from the initial public offering (IPO) on Nov. 19.

Nonetheless, the dominant artificial intelligence (AI) model developer sports a massive market capitalization of just under $1.1 trillion. It took less than six years after founding to become one of the world's most valuable companies, establishing how powerful the AI boom has been. This size puts Anthropic in the fast lane to be included in a major index sooner rather than later.

This AI stock is headed for the Nasdaq-100. Here's what that means for investors in the Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ).

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