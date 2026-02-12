NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
12.02.2026 21:47:00
Anthropic is now worth $380 billion and sharing new details about how much money it makes
The $30 billion Series G funding round, which involves Microsoft and Nvidia as backers, comes as Anthropic’s products begin to pressure legacy software companies.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
