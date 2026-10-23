Anthropic Is Racing to Price Its IPO Before the Thanksgiving Dealmaking Freeze

Anthropic is gearing up for one of the largest initial public offerings (IPOs) in history, and its public debut could make waves across the broader stock market. Investors probably won't have to wait long for the company's IPO and the resulting fervor.

The company is reportedly aiming to carry out its public debut before Thanksgiving, getting ahead of the informal freeze on dealmaking that tends to immediately precede and follow the holiday. While it's possible that the public debut could slip into early December, itself a popular window for companies going public, signs point to the company conducting its IPO in mid-November.

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