Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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03.09.2026 20:29:00
Anthropic Is Reportedly Gearing Up for an IPO This Year That Could Be Bigger Than SpaceX. 3 Things Investors Should Know.
Anthropic, the parent company of the large language model (LLM) family known as Claude, is reportedly preparing for an initial public offering that could happen as soon as later this month or in October, according to various media outlets. The company confidentially filed for an IPO back in June.It would mark the second monster artificial intelligence (AI)-related IPO since Space Exploration Technologies went public in June, raising nearly $86 billion at a $1.77 trillion valuation, in the largest IPO ever.Given the amount of interest and hype surrounding this company and this topic, Anthropic could surpass SpaceX in total funds raised and valuation. Here are three things investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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03.09.26
|S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.at)
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|ROUNDUP 2: Selbstgebastelte Flugkörper an Umspannwerk gefunden (dpa-AFX)
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01.09.26
|ROUNDUP: Selbstgebastelte Flugkörper an Umspannwerk gefunden (dpa-AFX)
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01.09.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|323,90
|5,28%
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