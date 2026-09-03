Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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03.09.2026 16:52:35
Anthropic Is Reportedly Planning to Unveil IPO Prospectus After Labor Day
Anthropic, the developer of the Claude AI models, could be the biggest IPO of the year. Based on recent reports, that IPO might happen within weeks.The AI start-up is planning to release its IPO prospectus after Labor Day and will be targeting a public listing in late September or early October, according to a report from The Information. It's exciting news for those who have been waiting for an opportunity to invest in Anthropic, but what's most interesting is how the deal is reportedly structured.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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