Anthropic Is Targeting a Valuation of Over $2 Trillion in Its IPO. Here's Why Smart Investors Will Wait Before Buying

Space Exploration Technologies smashed IPO fundraising records in June when it raised $85.7 billion at a $1.77 trillion valuation. In a few months, Anthropic is looking to top this figure.

According to reports from various financial media sources, the rapidly growing artificial intelligence (AI) lab Anthropic wants to IPO at a $2 trillion valuation and raise a record $100 billion in the process. For context, this is a larger figure than the entire IPO proceeds marketwide in every year except 2020 and 2021.

A lot of investors are going to want a piece of the shiny AI prize. Smart investors will show restraint. Here's why it will be a better move to hold off on buying Anthropic stock at the IPO, according to history.

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