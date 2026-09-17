Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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17.09.2026 09:55:00
Anthropic Is Targeting a Valuation of Over $2 Trillion in Its IPO. Here's Why Smart Investors Will Wait Before Buying
Space Exploration Technologies smashed IPO fundraising records in June when it raised $85.7 billion at a $1.77 trillion valuation. In a few months, Anthropic is looking to top this figure.
According to reports from various financial media sources, the rapidly growing artificial intelligence (AI) lab Anthropic wants to IPO at a $2 trillion valuation and raise a record $100 billion in the process. For context, this is a larger figure than the entire IPO proceeds marketwide in every year except 2020 and 2021.
A lot of investors are going to want a piece of the shiny AI prize. Smart investors will show restraint. Here's why it will be a better move to hold off on buying Anthropic stock at the IPO, according to history.
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