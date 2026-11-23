Anthropic (NASDAQ:ANT) made stock market history on Nov. 19, completing the largest initial public offering (IPO) ever. The artificial intelligence (AI) developer behind Claude raised $81 billion, surpassing the roughly $75 billion raised by Elon Musk's Space Exploration Technologies earlier this year.

The blockbuster debut illustrates Wall Street's appetite for premier AI stocks. However, Anthropic's valuation raises an important question: Is the frontier lab a better investment than Nvidia (NASDAQ:NVDA), the semiconductor giant powering much of the AI revolution?

Although Anthropic's growth is impressive, Nvidia offers a more attractive combination of profitability, valuation, and shareholder returns. Let's dig into why.

Continue reading