Anthropic's (NASDAQ:ANT) IPO was one of the most successful in history, with the stock spiking to $111.50 after the IPO price was set at $83 per share. However, the stock settled down immediately after that and ended the day at $97.17 per share, up 17%. That's a large gain on day one, and investors may be a bit wary about investing in a stock that rose that much in one day.

I'm in the same boat and am staying patient by not buying Anthropic shares yet. Why? I've got two important reasons that investors should keep in mind.

Anthropic CEO Dario Amodei. Image source: Getty Images.

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