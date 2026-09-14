NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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14.09.2026 17:38:01
Anthropic Just Asked the AI Industry to Slow Down. Nothing in It Asks Anyone to Buy Fewer Nvidia Chips.
Anthropic CEO Dario Amodei published an essay on Saturday asking the companies that build the most capable artificial intelligence (AI) models to slow down -- to pace how fast those models improve. Stock futures fell Sunday evening as investors weighed AI safety concerns, with Nasdaq futures falling the most.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) shares had already dropped about 5% last week, to about $218 as of this writing, before the essay came out. The chipmaker's own forecast calls for $108.0 billion of revenue this quarter.
Does a paced frontier change what Nvidia can sell, or only how fast models improve? I read the essay over the weekend. Nothing in it asks anyone to buy fewer chips.
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