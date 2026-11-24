Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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24.11.2026 18:44:02
Anthropic Just Fell Below Its IPO Price, but Here's What the Stock Could Be Worth in 2030
Much like SpaceX (NASDAQ:SPCX) before it, Anthropic's (NASDAQ:ANT) newly public stock has struggled out of the gate, falling below its IPO price as I write this. However, the company is experiencing parabolic revenue growth, and its early trading action isn't necessarily indicative of where the stock may trade by the end of 2030.
Let's look at how this AI stock could more than quadruple from here over the next few years, and the risks it may face in reaching that target.
Anthropic has grown to become one of the most important frontier AI labs after being founded just five years ago. The company has grown its revenue rapidly by catering largely to enterprises.
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