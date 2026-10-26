Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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26.10.2026 15:13:01
Anthropic Just Filed Its IPO Prospectus. Here's What Investors Learned
Anthropic, the company behind the Claude AI models, released its highly-anticipated IPO prospectus to the public on Monday. The AI giant aims to list its shares on Nasdaq under the ticker "ANT," reportedly targeting mid-November for its public debut.
Some of the numbers from the prospectus leaked recently, but this is investors' first official look at Anthropic's finances. With that in mind, here are some key numbers and facts investors just learned, as well as the most important information we don’t yet know.
Image source: Getty Images.
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