Anthropic Just Filed to Go Public. Should You Buy the Stock?

Another mega-IPO will soon be here. Months after SpaceX's record-setting debut, Anthropic is set to list next month after its official public S-1 was filed on Monday, Oct. 26, 2026.

The filing finally gives us a real look under the hood of a company at the very heart of the artificial intelligence (AI) boom. There's a lot there, including a more than 90-page section outlining the risks inherent in its line of business, as well as the most complete financial picture to date.

So, with what we know now, should you buy Anthropic stock when it finally lists?

Continue reading