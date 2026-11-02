NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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03.11.2026 00:20:02
Anthropic Just Released Updated Numbers Ahead of Its Nov. IPO. Revenue Growth Slowed Sharply.
Anthropic, the company behind the AI model Claude, is about to go public in what could be one of the biggest public listings of all time, following the record-setting debut of Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX) in June.
The company could be valued at around $1.5 trillion, down from earlier talk of $2 trillion. That's a lot to ask, and justifying it relies, in part, on continuing to deliver the blistering growth revealed in its S-1, filed with the SEC last week. But the frontier lab just amended its prospectus, adding Q3 numbers into the mix, and they reveal something that could be a concern.
Here's what investors need to know ahead of the much-anticipated IPO.
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