Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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23.11.2026 13:06:02
Anthropic Just Rewrote Wall Street's IPO Record Books. Here's Where History Says Its Shares Will Head Next.
On June 12, Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX, shattered Wall Street's record books with a $75 billion capital raise from its initial public offering (IPO). A little over five months later, on Nov. 19, the developer of the Claude large language model, Anthropic (NASDAQ:ANT), booted SpaceX from its pedestal.
Anthropic sold approximately 980 million shares at $83, raising a record $81.3 billion, which may soar to as much as $107 billion once the underwriters' overallotment is accounted for.
Image source: Getty Images.
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