Anthropic Just Took a Big Step Toward Its Public Debut. Here's What You Need to Know.

Anthropic, the company behind the Claude family of AI models, has been one of the most anticipated IPOs in years. There has been speculation that it could break records set earlier this year by SpaceX (NASDAQ:SPCX) for valuation, the amount of money raised in the offering, or both.

Investors finally got some of the details they've been waiting for. Anthropic's latest draft prospectus indicates that the company and some of its existing investors plan to sell 825 million shares at a range of $70 to $78 per share.

Here's what the price range tells us about Anthropic's valuation, when the stock could start trading, and what else it means for investors.

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