Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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23.11.2026 08:00:02
Anthropic Just Went Public. Here’s the 1 Thing I’m Watching.
Anthropic (NASDAQ:ANT) went public on Nov. 19, and its valuation drew the most attention. The artificial intelligence company closed its first trading day with a basic market cap of about $1.3 trillion, or about $1.8 trillion on a fully diluted basis.
The question for anyone investing in Anthropic, or considering doing so, is whether it can justify that valuation. There's one thing I'll be watching.
Image source: Getty Images.
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