Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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23.11.2026 18:35:02
Anthropic Just Went Public. Here's What Happens to Most IPO Stocks in the First Week.
Anthropic (NASDAQ:ANT) just went public as the largest initial public offering (IPO) ever, raising close to $120 billion through its initial shares, an overallotment, and a private placement.
However, investors were taken by surprise when the stock lost about 10% of its value on the second day of trading.
But should they be? Let's see what usually happens to IPO stocks in their first week of trading.
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