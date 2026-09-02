Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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02.09.2026 10:51:00
Anthropic legt bei Claude nach: Fable 5.1 übernimmt Benchmark-Führung
Fable 5.1 setzt sich in externen Benchmarks an die Spitze, während Mythos 5.1 mit gelockerten Schutzmechanismen mehr Cyberaufgaben bewältigen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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