Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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07.09.2026 13:40:00
Anthropic May Require Rank-and-File Employees to Sell Shares on Preset Schedules
Anthropic may place an unusual restriction on employee stock sales after its planned initial public offering (IPO). The company is considering requiring even its rank-and-file employees to sell shares through preset Rule 10b5-1 trading plans. Those plans are usually put in place only by members of senior leadership who want to cash in on their equity in a way that shows that they're not timing their sales based on insider information.The 10b5-1 proposal is still being discussed. Meanwhile, Anthropic reportedly plans to release its prospectus after Labor Day, with a possible listing in late September or early October 2026.Image source: Getty ImagesContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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