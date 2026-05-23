Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

OpenAI Aktie

OpenAI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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23.05.2026 05:34:50

Anthropic nears US$30 billion funding round to top OpenAI as most valuable AI startup

Each co-lead investor plans to inject roughly US$2 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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