OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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23.05.2026 05:34:50
Anthropic nears US$30 billion funding round to top OpenAI as most valuable AI startup
Each co-lead investor plans to inject roughly US$2 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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