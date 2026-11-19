Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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19.11.2026 02:30:02
Anthropic Priced Its IPO at $83. Here's What I'd Pay for the Stock.
Anthropic's (NASDAQ:ANT) initial public offering (IPO) is one of the biggest events in the AI industry. The developer of Claude has grown its revenue at an extraordinary pace as businesses adopt its AI tools. The AI giant just priced its IPO at $83 per share, above its expected range of $70 to $78 per share.
However, that price already assumes considerable success. Even if Anthropic becomes one of the world's most successful AI companies, its stock could still deliver disappointing returns from here.
I ran the numbers on what Anthropic's stock could be worth over the next five and 10 years. Here's what they suggest, and the price I'd be willing to pay for the AI stock.
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