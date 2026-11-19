Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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19.11.2026 16:58:58
Anthropic raises $81bn in record-breaking stock market debut
The company behind the Claude chatbot will become one of the most valuable firms in the world.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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