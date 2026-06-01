Anthropic Aktie

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WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000

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01.06.2026 21:45:00

Anthropic reicht vertraulich Antrag auf Börsengang in den USA ein

Bevor der KI-Hunger großer Investoren gestillt ist, streben KI-Unternehmen wie Anthropic und OpenAI an die Börse. Anthropic wagt nun als Erstes den Schritt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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