Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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01.06.2026 21:45:00
Anthropic reicht vertraulich Antrag auf Börsengang in den USA ein
Bevor der KI-Hunger großer Investoren gestillt ist, streben KI-Unternehmen wie Anthropic und OpenAI an die Börse. Anthropic wagt nun als Erstes den Schritt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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