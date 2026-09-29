Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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29.09.2026 16:17:01
Anthropic Reportedly Generated $4.6 Billion in Revenue and Lost $42 Billion in 2025. Will This Impact Its Targeted $2 Trillion Valuation?
A new report from Reuters says that Anthropic, the parent company of Claude, generated $4.6 billion in revenue in 2025 and incurred a $42 billion loss. This comes as Anthropic prepares to go public at a valuation that some have speculated could reach $2 trillion.
Reuters reporters were able to view the upcoming prospectus from Anthropic, which also noted that the company plans to spend $518 billion on cloud, computing, and infrastructure in future years.
The report also said that revenue grew 12-fold from 2024, and that Anthropic dedicated 80 pages of its prospectus to describing the risks of its artificial intelligence-driven business.
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