Anthropic Reportedly Posted Quarterly Revenue Growth of 50% and Was Cash-Flow Positive. Here's Why It Might Not Be Enough to Impress Investors Before the Company's Massive IPO

Investors are anxiously awaiting the filing of the registration statement by the frontier artificial intelligence model company Anthropic ahead of a suspected initial public offering that could value the company at $2 trillion.

While that statement remains in limbo (as of Oct. 16), the company reportedly hosted a private investor day recently, with management telling investors it generated $16.8 billion in revenue for the three months ending Sept. 30, according to The Financial Times, which cited anonymous sources.

This represents quarter-over-quarter revenue growth of 50%. The company also reportedly said it was cash flow positive in the recent quarter and profitable on an adjusted basis.

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