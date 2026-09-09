Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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09.09.2026 17:34:09
Anthropic researcher believes more than 10% chance AI 'could kill all humans'
It is the latest in a series of increasing warnings about the safety threat posed by artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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