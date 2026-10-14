Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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15.10.2026 00:59:48
Anthropic revenue jumps to US$16.8 billion in quarter before IPO
The Claude maker says it reached profitability in Q3 on an adjusted basisWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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