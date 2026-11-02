Anteon International Aktie
WKN DE: 541975 / ISIN: US03674E1082
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02.11.2026 17:19:03
Anthropic Revenue Surges To $33.24 Bln In 9-Month 2026 Period
(RTTNews) - AI company Anthropic announced financial results for the first 9 months of 2026, reporting revenue of $33.242 billion from $2.545 billion in the previous year.
Consumption-based and subscription-based revenue increased by $24.2 billion and $6.5 billion, respectively, driven by successive model and product releases that drove higher usage, expansion, and broader adoption across our offerings.
Net loss widened to $104.039 billion, or $50.10 per share, from last year's $25.107 billion, or $13.90 per share, driven by a surge in operating expenses, which totaled $34.502 billion compared to $7.769 billion in 2025.
On an adjusted basis, earnings totaled $5.591 billion compared with a loss of $2.911 billion in the prior year.
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