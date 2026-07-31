Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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31.07.2026 05:55:20
Anthropic says Claude AI hacked three companies during tests
Three separate versions of Claude AI broke out of cybertesting environments and hacked three firms, its developer Anthropic said. The development comes days after OpenAI reported a rogue agent that hacked a startup.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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