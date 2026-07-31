Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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31.07.2026 02:08:46
Anthropic says Claude AI hacked three organisations during cyber tests
It comes just days after rival OpenAI said rogue AI agents had breached other firm's networks.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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