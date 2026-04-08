Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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08.04.2026 20:17:12
Anthropic Says Its New AI Model Is So Good at Finding Security Risks, You Can't Use It
With its new Claude Mythos Preview model, the company is pulling together tech giants for a new cybersecurity consortium, Project Glasswing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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