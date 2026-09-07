Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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07.09.2026 20:57:20
Anthropic Seeking $15 Billion in Debt Before Its IPO: Is That a Warning Sign or a Bullish Signal for AI Infrastructure Stocks?
The artificial intelligence industry is growing rapidly to meet historic adoption rates. To support this growth, data centers are being built as quickly as possible."The race to scale AI has triggered one of the largest infrastructure build-outs in modern history," concludes a report by McKinsey & Co. Over the next three years alone, the firm projects more than $7 trillion will be deployed globally to scale data center infrastructure."Whether a build-out is successful depends on many nuances, including the availability of capital and energy resources," McKinsey Co. warns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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