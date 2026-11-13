Anthropic Set Its IPO Share Price Range at $70 to $78, Valuing It at Up to $1.4 Trillion

Anthropic is expected to go public on Thursday, Nov. 19, and its initial public offering (IPO) pricing is expected to fall in the range of $70 per share to $78 per share. On a fully diluted basis, the start-up could be worth approximately $1.4 trillion.

For investors, that figure signals that Anthropic is being valued more for what it could become than for what it is today.

Image source: Getty Images.

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