Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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09.05.2026 09:00:46
Anthropic Signs $1.8 Billion Akamai Cloud Deal Amid Surging Claude AI Demand: Report
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Nachrichten zu Anthropic
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08.05.26
|Anthropic weighs deal for near $1tn valuation as revenue surges (Financial Times)
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07.05.26
|Anthropic erhält Zugriff auf Musks KI-Infrastruktur (dpa-AFX)
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06.05.26
|SpaceX to rent data centre capacity to Anthropic (Financial Times)
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04.05.26