Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
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25.09.2026 01:05:49
Anthropic signs US$11.6 billion cloud deal with Akamai, gets warrant for up to 5% stake
The warrant gives Anthropic the right to purchase Series B shares at US$111.33 eachWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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