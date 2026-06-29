Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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29.06.2026 13:00:00
Anthropic-Sperre setzt Europas digitale Souveränität unter Druck
US-Exportkontrollen zeigen die Verwundbarkeit Europas beim Zugang zu zentralen KI-Technologien und verschärfen die Debatte um digitale UnabhängigkeitWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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