Anthropic Aktie

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29.06.2026 13:00:00

Anthropic-Sperre setzt Europas digitale Souveränität unter Druck

US-Exportkontrollen zeigen die Verwundbarkeit Europas beim Zugang zu zentralen KI-Technologien und verschärfen die Debatte um digitale UnabhängigkeitWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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