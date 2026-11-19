Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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19.11.2026 14:03:20
Anthropic sprengt mit Börsengang alle Rekorde und ist über zwei Billionen Dollar wert
Das KI-Unternehmen ist mit einem ersten Kurs von 111,50 Dollar gestartet. Es ist der mit Abstand größte Börsengang der Geschichte, tausende Mitarbeiter werden nun zu MillionärenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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