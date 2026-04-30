Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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30.04.2026 23:05:00
Anthropic startet öffentliche Beta von Claude Security für Unternehmen
Anthropic schickt Claude Security in den öffentlichen Beta-Test. Es scannt Code auf Schwachstellen, schlägt Patches vor und soll bei Sicherheit streng sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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27.04.26
|KI-Preiskampf spitzt sich zu: DeepSeek fordert OpenAI und Anthropic heraus (finanzen.at)
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21.04.26
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|Künstliche Intelligenz: Amazon investiert weitere Milliarden in KI-Firma Anthropic (Spiegel Online)
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27.03.26
|USA: Gericht blockiert Pentagon-Sanktionen gegen Anthropic (Spiegel Online)
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20.03.26
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Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
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