NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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19.11.2026 13:22:01
Anthropic Starts Trading Nov. 19. These 3 Industrial Stocks Already Are Linked to It -- and You Can Buy Them Right Now.
Anthropic's (NASDAQ:ANT) initial public offering (IPO) looks set to be another blockbuster, possibly setting new IPO records and giving investors a chance to access a pure-play artificial intelligence (AI) stock. However, large IPOs can be speculative, and history tells us they often fall in their first year.
Anthropic's prospectus says a lot about both AI's huge potential and enormous risks. Putting the potential existential risks to humanity to one side, one figure struck me: It disclosed over $900 billion in planned compute and infrastructure spending. It says it will spend more than half of that before the end of 2030. As a relatively cautious investor, I'm more excited by that solid commitment than the initial volatility of an IPO.
While many of Anthropic's deals are not public or are subcontracted through its partners, these industrial stocks already have Anthropic funds and are set to benefit from further AI infrastructure spending.
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Analysen zu NOV Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Anthropic
|87,86
|0,00%
|NOV Inc Registered Shs
|15,00
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