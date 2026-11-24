Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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24.11.2026 03:47:01
Anthropic Stock Fell About 20% From Its First Trade in Its First 2 Days. Here's the Price at Which I'd Buy It.
Shares of Claude maker Anthropic (NASDAQ:ANT) had a rough welcome to the public market. The stock's first trade on Thursday, Nov. 19, came at $111.50. It was around 34% over the $83 a share the company set for its initial public offering (IPO) a day earlier.
By the close on Friday, Nov. 20, shares had sunk to $88.91 -- around 20% under the first trade. They even dipped to $83.05 in Friday's session, just 5 cents over the IPO price, on a day the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) lost around 5%.
Even after the drop, Anthropic's valuation is about $1.19 trillion. That means investors are paying around 34 times sales, based on the $35 billion or so in revenue the company took in over the 12 months through September.
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