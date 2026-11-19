The wait is over.

Anthropic (NASDAQ:ANT) stock finally made its public debut in the largest IPO in history. The company raised $81.3 billion, topping the $75 billion raised by the previous record holder -- Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ:SPCX). On a fully diluted basis, the maker of Claude is now valued at just about $1.5 trillion. That makes it, on day one, bigger than Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) and just behind Meta Platforms (NASDAQ:META) and Tesla (NASDAQ:TSLA).

With all the hoopla, you're probably asking yourself: Should I buy in? Let's take a look.

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