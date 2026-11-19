ANT PLCShs Aktie
WKN DE: A0D9A0 / ISIN: GB00B06BSD59
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19.11.2026 18:02:02
Anthropic Stock Is Now Trading. Should You Buy ANT Today?
The wait is over.
Anthropic (NASDAQ:ANT) stock finally made its public debut in the largest IPO in history. The company raised $81.3 billion, topping the $75 billion raised by the previous record holder -- Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ:SPCX). On a fully diluted basis, the maker of Claude is now valued at just about $1.5 trillion. That makes it, on day one, bigger than Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) and just behind Meta Platforms (NASDAQ:META) and Tesla (NASDAQ:TSLA).
With all the hoopla, you're probably asking yourself: Should I buy in? Let's take a look.
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