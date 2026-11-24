Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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24.11.2026 20:00:02
Anthropic Stock Is Now Trading. Should You Buy It Today?
It's wild to think about a company that started just five years ago having an initial public offering (IPO) at a $1.5 trillion valuation, but that's exactly Anthropic's (NASDAQ:ANT) case. The artificial intelligence (AI) frontier lab founded by former OpenAI employees completed the largest IPO in stock market history on Nov. 19, raising $81.3 billion.
No doubt, there's been tons of hype leading up to Anthropic's IPO, and rightfully so. Its Claude models are considered the best in the business by many, revenue is growing faster than many probably imagined, and the company is backed by key tech giants.
But does that make Anthropic a good investment right now? Let's take a look.
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