ANT PLCShs Aktie
WKN DE: A0D9A0 / ISIN: GB00B06BSD59
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26.11.2026 20:30:02
Anthropic Stock Is Now Trading as ANT. Should You Buy Today or Wait?
Anthropic (NASDAQ:ANT), the company behind the popular AI chatbot Claude, began trading last week under the ticker symbol ANT following the largest initial public offering (IPO) in history.
After a strong first day, when investors bid the new stock up from its IPO price of $83 to about $111 per share, it has been falling since. Three trading days after its debut, the stock has dropped below its IPO price and traded at around $78 per share.
So, does that make this exciting new stock a buy, given that it's cheaper now?
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