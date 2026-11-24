On Thursday, the frontier AI lab Anthropic (NASDAQ:ANT) made its public debut, with the offering bringing in an incredible $93.5 billion at closing. That makes it the biggest in history -- bigger even than the record set by SpaceX (NASDAQ:SPCX) in June. With investors scrambling to get shares on day one, the stock opened at $111.50, well above the offer price of $83.

But today, on its fourth trading day as a public company, Anthropic stock is trading below that initial offer, hovering below $80.

So, is this a golden buying opportunity? Here's what you should consider before jumping in.

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