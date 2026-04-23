Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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23.04.2026 15:13:11
Anthropic Targets EU Data Center Market With A Six-Figure Recruitment Drive: Report
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Nachrichten zu Anthropic
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21.04.26
|Amazon-Aktie fester: Investment in Anthropic massiv aufgestockt (dpa-AFX)
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21.04.26
|Künstliche Intelligenz: Amazon investiert weitere Milliarden in KI-Firma Anthropic (Spiegel Online)
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20.04.26
|KI-Regulierung im Fokus: Anthropic und US-Regierung nähern sich an (Dow Jones)
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11.04.26
|IPO-Countdown bei Anthropic: Könnte der Börsengang schon im Oktober starten? (finanzen.at)
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27.03.26
|USA: Gericht blockiert Pentagon-Sanktionen gegen Anthropic (Spiegel Online)
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20.03.26