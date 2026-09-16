Capita Aktie
WKN DE: A0YGQ6 / ISIN: US13970R1095
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16.09.2026 02:39:49
Anthropic to open Singapore office as Republic’s per-capita usage ranks second globally
This marks Anthropic’s fifth location in the Apac regionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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