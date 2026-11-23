Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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23.11.2026 10:19:22
Anthropic trading tests investors' appetite for AI
Anthropic was valued at $2 trillion after shares started trading on the Nasdaq following a record $81 billion IPO. Its performance will put investor confidence in AI to the test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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