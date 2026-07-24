Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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24.07.2026 21:24:22
Anthropic Unveils Claude Opus 5, Says New Model Beats Rivals on Coding and Business Tasks
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